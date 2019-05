Switch-Spieler dürfen sich schon in wenigen Tagen oder Wochen auf den Release des nächsten Zelda-Titels für die Switch freuen. Nintendo hat insoweit nun den Release-Zeitraum eingegrenzt.

Zelda-Fans bekommen in Kürze frisches Futter auf der Switch an die Hand. Nintendo hat jetzt nämlich den Release-Zeitraum des Spiels Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda eingegrenzt. Den Titel des derzeit wohl sperrigsten Spielnamens hat der neue Switch-Exklusivtitel vermutlich schon einmal inne.

Cadence of Hyrule ist ein Rhythmus-Spiel, das das Gameplay aus Crypt of the Necrodancer mit dem Look von The Legend of Zelda verknüpft. Wie Nintendo bestätigt, werdet ihr euch vom Titel im neuen Monat Juni überzeugen dürfen. In wenigen Tagen oder Wochen wird es also soweit sein und der Release für die Switch erfolgen. Das gab Nintendo of Japan via YouTube-Channel nun bekannt.

Der neue Trailer, den ihr euch weiter unten ansehen könnt, hält auch neue Spielszenen inklusive Link und Zelda bereit. Auch verschiedene Tools, Waffen, Zaubersprüche und mehr sind zu sehen. Für die Entwicklung zeichnet Brace Yourself Games verantwortlich, als Publisher wird Nintendo fungieren.

Das Juni-Timing könnte einen Release während der E3 nahelegen; eine entsprechende Ankündigung könnte in einer für das Event geplanten Direct-Konferenz erfolgen.