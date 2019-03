Im Rahmen eines Panels auf der PAX East 2019 hat Gearbox Software ein Gerücht bestätigt: Der einst kontrovers diskutierte Shooter Bulletstorm schafft den Sprung nun auch auf die Switch von Nintendo.

Gearbox Software hat auf der PAX East in Boston mit Bulletstorm: Duke of Switch Edition eine neue Fassung des Shooters für die Nintendo-Konsole Switch angekündigt. Diese neue Umsetzung soll Anfang Sommer 2019 erscheinen, einen konkreten Termin blieb man zunächst aber noch schuldig.

Die Duke of Switch Edition ist im Grunde die exakt gleiche Spielversion, die als Full Clip Edition im Jahr 2017 als Neuauflage für PC, PS4 und Xbox One erschien. Kurzum: Ihr erhaltet auch auf der Switch das Remaster des Originals inklusive aller Zusatzinhalte sowie der Möglichkeit, in Person von Duke Nukem die Kampagne zu meistern, an die Hand. Gearbox hatte eine entsprechende Ankündigung im Vorfeld des Events angedeutet.

Im Zuge der Vorstellung bekräftigte Gearbox, dass man durchaus positiv überrascht davon war, wie gut Bulletstorm nach der Portierung tatsächlich auf der Switch läuft. Dementsprechend aufgeregt sei man bereits, das Spiel in den Händen der Gamer zu sehen. Sobald es einen konkreten Release-Termin gibt, lest ihr darüber natürlich bei Gameswelt.