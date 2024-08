Schade, dass sich die Autoren, was die Dialoge und den Humor anbelangt, wohl nicht so sehr mit der Vorlage beschäftigten, wie es die Setdesigner und Kostümbildner getan haben. Wo das Drehbuch zu wünschen übrig lässt, hat das Design von Pandora und seiner Bewohner nämlich ein riesiges Lob verdient.

Von den typischen Outrunnern, einer Art Dünenbuggy, der in den Spielen meist der Fortbewegung dient, bis hin zum letzten Explosionsfass in der hintersten Ecke - alles sieht aus wie im virtuellen Vorbild. Auch die Figuren und Kostüme haben den Sprung aus der Cel-Shading-Optik in die Realverfilmung gut überstanden und strotzen nur so vor Details. Bei Bar-Besitzerin Moxxi sitzt jeder aufgemalte Schönheitsfleck an der richtigen Stelle und Tinas Hasenohren will ich jetzt unbedingt selber haben!

Das kann nur leider nicht über die windige Geschichte und die schrecklichen Dialoge hinwegtrösten. Sollte sich wirklich jemand dringend diesen Film ansehen wollen, dann unbedingt in der OV und besser auf der heimischen Couch, als Geld im Kino zu lassen. Glaubt man aktuellen Gerüchten, dann könnte das schon eher möglich sein, als gedacht.

Ein kleines Trostpflaster für Borderlands-Fans gibt es aber dann doch noch. Auf der Gamescom wurde völlig überraschend Borderlands 4 angekündigt. Bereits 2025 können wir also schon wieder in eine Welt eintauchen, die nicht nur wie Borderlands aussieht, sondern sich auch so anfühlt.