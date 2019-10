Die Borderlands-Reihe ist nicht nur bekannt für die absurd hohe Anzahl an Waffen, die ihr finden könnt, sondern auch für den abgedrehten Humor. Der ist nicht immer subtil oder feinfühlig, aber dafür vollgestopft mit coolen Anspielungen an bekannte Serien, Filme und Charaktere. Wir haben für euch die amüsantesten Easter-Eggs in Borderlands 3 herausgesucht.

Platz 10: Rick and Morty

Die vierte Staffel der Animationsserie Rick & Morty steht in den Startlöchern. Zur Einstimmung treibt sich das ungleiche Duo auch in Borderlands 3 auf dem Planeten Promethea herum und sind dort Ziel einer Kopfgeldjagd, die ihr auf eurem Schiff Sanctuary III annehmen könnt. Auch wenn Gearbox dezente Änderungen am Design vornahm und die Namen des verrückten sowie stets betrunkenen Professors und seinem introvertierten Enkel änderten, wissen Fans sofort, wer mit Wick und Warty gemeint ist. Kleiner Bonus: Ihr findet sogar die Überreste von Pickle Rick in Lectra City.