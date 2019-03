Gearbox und Take 2 haben sich mit der Ankündigung von Borderlands 3 mächtig Zeit gelassen. Immerhin geistern schon seit Jahren kleine Anspielungen und Gerüchte durch die Spielewelt. Nun wird es endlich konkret. Mit einem Teaser und einem Trailer samt In-Game-Szenen wurde der Titel nun offiziell vorgestellt. Besagter Trailer hat es in sich. Wir haben euch acht Erkenntnisse und ein paar Vermutungen zusammengestellt.

Was ist Borderlands überhaupt?

Das erste Borderlands erschien 2009 für PC, PS3 und Xbox 360 und vereinte das Looten und Leveln von Diablo mit einer semi-offenen Spielwelt sowie kooperativer First-Person-Shooter-Action. Das Spiel zog dank seines Cel-Shading-Looks und des schrägen Humors viel Aufmerksamkeit auf sich und wurde mit etlichen DLCs erweitert. 2012 erschien mit Borderlands 2 eine Fortsetzung, die zum bis dato erfolgreichsten Titel für Gearbox wurde. Borderlands: The Pre-Sequel füllte 2014 die Geschichte zwischen den beiden Teilen, konnte aber nicht an den Erfolg von Borderlands 2 anknüpfen. Erwähnenswert ist noch das äußerst gelungene Spin-off Tales from the Borderlands der Walking-Dead-Macher Telltale Games, das leider viel zu wenig Beachtung fand.

1. Ist Borderlands 3 noch ein richtiges Borderlands?

Borderlands 3 bleibt dem Konzept der Reihe ganz offensichtlich treu: Erneut handelt es sich um einen kooperativ spielbaren, storybasierten Ego-Shooter im Cel-Shading-Look. In einer apokalyptischen Spielwelt ballert ihr euch durch unterschiedlichste Gegner und erfreut euch an den skurrilen Charakteren. Auch das System aus Looten und Leveln ist offenbar wieder ein Kernelement des Spiels. Der typische Anarcho-Humor der früheren Teile ist wieder mit an Bord, gespickt mit blöden Sprüchen und absurden Szenen.