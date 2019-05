So lange soll euch die Story beschäftigen

Die offizielle ausführliche Vorstellung von Borderlands 3 in dieser Woche brachte etliche neue Informationen mit sich. Jetzt gibt es beispielsweise auch erste Angaben zur Spielzeit des neuen Loot-Shooters.

Borderlands 3 will Spieler natürlich nicht nur durch zahlreichen Loot, sondern auch durch die Geschichte in seinen Bann ziehen, doch wie lange beschäftigt euch der neue Serienableger denn nun, auf den ihr so viele Jahre habt warten müssen? Dank des unlängst erfolgten Reveal-Events gibt es diesbezüglich nun erste gesicherte Angaben.

Zu diesem Thema hat sich beispielsweise Creative Director Paul Sage näher geäußert. Schenkt man seiner Aussage Glauben, dann werdet ihr mit der Haupthandlung von Borderlands 3 rund 30 Stunden zubringen können. Laut Sage erreicht ihr diesen Wert aber nur, wenn ihr euch wirklich ausschließlich auf die eigentliche Story konzentriert und diese so schnell wie möglich absolviert.

Wer sich also auch allerhand Nebenaufgaben annimmt und generell tiefer in die Spielwelt eintaucht, der dürfte somit deutlich mehr Zeit für einen Durchlauf zubringen können. Unter dem Strich fällt Borderlands 3 damit aber mindestens ähnlich umfangreich aus, wie Borderlands 2. Das passt auch zu Aussagen von Gearbox, die vom bislang größten und ambitioniertesten Projekt innerhalb des Franchise sprachen.

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Die PC-Fassung gibt es exklusiv via Epic Games Store.