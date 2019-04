Wer zu einer teureren Sammler-Edition von Borderlands 3 greift, bekommt auch XP- und Loot-Boosts an die Hand. Diese verschaffen natürlich einen Vorteil, doch wie funktioniert das System überhaupt?

Mit der Ankündigung von Borderlands 3 wurden auch die teureren Sammler-Editionen Super Deluxe Edition und Collector's Edition bestätigt, die als Bonus jeweils XP und Loot-Drop-Boosts umfassten. Das rief unter Spielern einerseits Rückfragen zur Funktionsweise, andererseits Kritik hervor, auch weil diesbezüglich viel Unklarheit vorherrschte. Jetzt hat Gearbox Software die Funktionsweise konkreter erläutert.

Demnach gewähren die XP- und Loot-Boosts keine dauerhaften Vorteile in Borderlands 3; vielmehr sind die Boni zeitlich beschränkt und sollen den Käufern der teureren Varianten einen kleinen Vorsprung einräumen. Im Statement heißt es:

"Borderlands 3 ist zwar kein kompetitives Spiel, in dem Boosts direkt zu spielerischen Vorteilen und daher zu kompetitiven Bedenken führen könnten, wir nehmen die Balance des Fortschritts- und Loot-Systems im Spiel aber dennoch sehr ernst. Wir sind immer noch mit dem Feintuning dieser Systeme in Borderlands 3 beschäftigt, ebenso mit den exakten Vorteilen der Boosts in der Deluxe, Super Deluxe und Collector's Edition, aber wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits bestätigten, dass Loot- und XP-Boosts über eine Levelobergrenze verfügen und an bestimmte Ausrüstungsgegenstände gekoppelt sind, ähnlich wie in früheren Borderlands-Spielen. Es ist unsere Absicht, diesen Spielern einen anfänglichen Boost zu verschaffen, aber Nichts, was die komplette Spielerfahrung unendlich beeinflusst."

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One.