So bekommt ihr vier Kammer-Jäger-Köpfe zu Halloween

Wer den aktuellen Top-Titel Borderlands 3 zockt, der bekommt ebenfalls ein kleines Halloween-Special geboten. So könnt ihr euch vier Kammer-Jäger-Köpfe kostenfrei sichern, ihr müsst dafür aber schnell sein.

Gearbox hat die zweite Episode der "Borderlands Show" auf Twitch und YouTube ausgestrahlt. Dabei ging man einerseits auf das aktuelle In-Game-Event "Blutige Ernte" ein, zeigte aber auch den kommenden kostenlosen Endspielinhalt "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage". Außerdem gab es schon jetzt auch ein Goodie in Form eines SHiFT-Codes für das Event "Gruseligs Geheimnis" zur einmonatigen Jubiläumsfeier des Franchise, welche jetzt zu Ende geht.

Mit dem besagten SHiFT-Code könnt ihr euch ein kleines Halloween-Extra kostenlos sichern. Dabei handelt es sich um vier gruselige Kammer-Jäger-Köpfe - jeweils einer für die vier spielbaren Charaktere im Spiel. Ihr müsst allerdings schnell sein, denn der nachfolgende Code kann ausschließlich bis zum 05. November um 09:00 Uhr deutscher Zeit auf Gearbox-SHiFT-Seite auf Borderlands.com eingelöst werden. Dort müsst ihr für die vier Köpfe folgenden Code eingeben:

K9W3T-BJZ59-B9SHB-6B3JT-T9CFF

Der Endspielinhalt "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" wird ab dem 21. November verfügbar sein. "Eliminierungen" sind kostenlose Add-on-Inhalte, die im Gegensatz zu den saisonalen Events wie "Blutige Ernte" jedoch nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft im Spiel zu finden sind. Die Koop-Missionen sind auf vier Spieler mit Level 50 ausgelegt.

Neben diesem SHiFT-Code wurde in Episode 2 der Borderlands Show auch das erste Material von "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" in Aktion enthüllt, sowie jede Menge zusätzliche Informationen. In "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" bittet euch Lorelai den Kampf vor Maliwans Haustür auszutragen, mit einem Erstschlag gegen eine ihrer sichersten Einrichtungen.

In "Eliminierung in Maliwans Geheimanlage" bittet euch Lorelai den Kampf vor Maliwans Haustür auszutragen, mit einem Erstschlag gegen eine ihrer sichersten Einrichtungen.