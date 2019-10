Gearbox feiert das zehnjährige Jubiläum von Borderlands mit einer weiteren Woche von Boni in Borderlands 3. Diesmal könnt ihr euch extra Eridium sichern.

2K und Gearbox setzen die Feier zum 10-jährigen Jubiläum von Borderlands mit einer weiteren Woche mit Boni für Borderlands 3 fort. Das Motto in dieser Woche: Zeig mir das Eridium!

Während des Events lassen normale Gegner Eridium fallen, im Chaosmodus wird mehr Eridium fallen gelassen, das Spielen an Moxxis Kammerlinie-Spielautomaten kostet weniger Eridium und Crazy Earl bietet alle seine kosmetischen Objekte und Gesalbten-Waffen in seinem Versteck im Frachtraum der Sanctuary III günstiger an.

Denkt dran, um Eridium-Vorkommen zu zerschlagen und die Bruchstücke einsammeln zu können, braucht ihr den eridianischen Resonator, ein Artefakt, das ihr erst erhaltet, wenn ihr euch durch die Story-Missionen bis Eden-6 spielt. Nach Erhalt des Artefakts sind eure Nahkampfangriffe mächtig genug, um Eridium-Brocken zum Aufsammeln zu zerschlagen.

Das "Zeig mir das Eridium"-Event startet nach einem Mikropatch am Dienstag. Wenn ihr um diese Zeit spielt, erhaltet ihr eine Benachrichtigung im Spiel, sobald der Patch verfügbar ist. Um sicherzugehen, dass der dieser korrekt installiert wurde , solltet ihr online sein und dann für ein, zwei Minuten im Hauptmenü warten.