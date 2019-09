Borderlands 3 regt seine Fans offenbar zu feuchten Träumereien an. Pornhub hat nun die am häufigsten gesuchten Begriffe mit Bezug auf den Lootshooter veröffentlicht.

Fans von Borderlands 3 können offenbar nicht genug vom neuen Lootshooter bekommen und offenbar regen die durchgeknallten Charaktere des Spiels die Fantasie an. Es werden also nicht nur in der virtuellen Welt die Waffen abgefeuert, sondern auch vor dem Bildschirm. Wer immer noch nicht mitkommt: Borderlands 3 erfreuts ich auch auf Pornhub großer Beliebtheit. Derzeit liegt das Suchvolumen 12.905 Prozent über dem Normalwert. Damit ziehen die frivolen Gesuche sogar an dem Dauerbrenner Overwatch vorbei.

Aus diesem Grund haben dir Portalbetreiber des Pornoportals einige der meistgesuchten Begriffe im Zusammenhang mit Borderlands veröffentlicht. Wenig überraschend interessieren sich Suchende vornehmlich an den vielen weiblichen Figuren des Spiels. Offensichtlich weckt der neueste Teil aber auch wieder das Interesse an ältern Spielen wie Borderlands 2 oder Tales from the Borderlands.