Unlängst kündigte Gearbox Software den ersten großen Story-DLC zu Borderlands 3 für Dezember an. Schon früher, nämlich ab dem heutigen Freitag, gibt es allerdings ein kostenloses Inhalts-Update. Wir verraten euch hier, was euch dabei alles erwartet!

Entwickler Gearbox Software hat das nächste kostenlose Inhalts-Update zum erfolgreichen Loot-Shooter Borderlands 3 veröffentlicht. Der November-Patch ist ab sofort live und greift nach Angaben der Macher viele Wünsche der Community auf.

Zu den neuen Inhalten zählt unter anderem die als Raid angelegte Eliminierung in der Maliwan Geheimanlage. Lorelei hat die Kammer-Jäger rekrutiert, um eine streng geheime Waffe zu zerstören, die Maliwan in einer Geheimanlage entwickelt hat. Die Mission steht ab sofort dauerhaft zur Verfügung und richtet sich an Teams, welche diese nach dem Abschluss der Haupthandlung gemeinsam angehen wollen.

Darüber hinaus gibt es mit Chaos 4 eine neue Variante für den Herausforderungsmodus im Endgame. Diese ist von nun an die höchste Stufe im Modus und soll eine noch härtere Herausforderung als bisher darstellen. Dazu wurden die Gegner noch zähler gestaltet, im Gegenzug wurde die Chance auf Loot erhöht. Auch ein nagelneues Set aus legendären Objekten ist dabei, welche es so nur in Chaos 4 gibt.

Neben den neu hinzugekommen spielbaren Inhalten geht dieser Patch auch auf folgende geäußerte Wünsche der Community ein:

Bank-Erweiterung: Alle Charaktere beginnen das Spiel nun mit 20 statt mit 10 Bank-Slots. Wenn die Spieler weitere Speicherdeck-Upgrades in Marcus' Laden auf der Sanctuary III kaufen, können sie die Bank auf insgesamt 300 Speicher-Slots ausbauen;

Alle Charaktere beginnen das Spiel nun mit 20 statt mit 10 Bank-Slots. Wenn die Spieler weitere Speicherdeck-Upgrades in Marcus' Laden auf der Sanctuary III kaufen, können sie die Bank auf insgesamt 300 Speicher-Slots ausbauen; Spezielle Beute-Pools für Bosse: Die Beute-Pools aller Bosse wurden aktualisiert, so dass sie nun spezielle legendäre Gegenstände fallen lassen können. Die Spieler können jetzt herausfinden, welche Bosse ihre Lieblingsausrüstung besitzen und diese besonderen Gegenstände leichter farmen;

Die Beute-Pools aller Bosse wurden aktualisiert, so dass sie nun spezielle legendäre Gegenstände fallen lassen können. Die Spieler können jetzt herausfinden, welche Bosse ihre Lieblingsausrüstung besitzen und diese besonderen Gegenstände leichter farmen; Zusätzliche Automaten: Auf vielen Karten wurden weitere Automaten aufgestellt;

Auf vielen Karten wurden weitere Automaten aufgestellt; Target Dummy: Am Schießstand auf der Sanctuary III gibt es jetzt einen Ziel-Dummy, mit dem die Spieler ihre Waffen in Ruhe testen können;

Am Schießstand auf der Sanctuary III gibt es jetzt einen Ziel-Dummy, mit dem die Spieler ihre Waffen in Ruhe testen können; Dankeschön-Waffen: Zwei kostenlose "Dankeschön"-Waffen – eine für Spieler mit niedrigerem Level und eine für Spieler auf Level 50 – sind jetzt über das Postfach im Spiel verfügbar.

Des Weiteren wird die Charakter-Balance im Endgame optimiert; einen vollständigen Überblick über die Patch-Notes findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.

Am Wochenende lässt sich Borderlands 3 auf der Xbox One als auch der PS4 kostenlos spielen. Die Aktion ist bereits gestartet und dauert bis zum 25. November an. Vorübergehend könnt ihr euch den Titel auf Xbox One, PS4 sowie im Epic Games Store auch mit einem Nachlass von 40 Prozent dauerhaft sichern.