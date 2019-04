Gearbox hat in einem neuen Trailer zu Borderlands 3 den Release-Termin des Spiels offiziell bestätigt. Was viele befürchtet haben, wurde aber ebenso wahr.

Da werden viele Fans wieder wüten: Gearbox hat in einem neuen Borderlands-3-Trailer offiziell bestätigt, dass das neue Shooter-Rollenspiel am 13. September erscheint. Aber nicht nur das, der Titel wird exklusiv im Epic Game Store vertrieben. Richtig, ein weiteres großes Spiel erscheint ausschließlich auf Steams immer größer werdenden Konkurrenten. Allerdings gilt der Exklusivitätsdeal nur für die ersten sechs Monate, in denen wohl der größte Absatz zu verzeichnen sein wird. Die digitale Version auf dem PC wird andernorts im April 2020 erhältlich sein. Die Konsolenversionen werden ebenfalls am 13. September in den Regalen stehen.

Dabei wurden auch der Packshot und diverse Editionen angekündigt. Vorbesteller der Standard Edition erhalten goldene Waffen-Skins und ein Waffen-Schmuckstück. Die Deluxe Edition enthält das Spiele, und einige Bonusinhalte wie Kosmetic-Packs, Spielzeugwaffen und ebenso besagte Gold-Skins für Vorbesteller. In der Borderlands 3 Super Deluxe Edition sind alle digitalen Boni und der Vorbesteller-Bonus der Deluxe Edition und der Season Pass enthalten, der vier Kampagnen-DLCs mit neuer Story enthält. Außerdem gibt es den Arschgaul-Waffen-Skin und mehr dazu.

Die oberste Stufe stellt die Diamond Loot Collector's Edition dar. Diese Edition enthält laut Pressemitteilung die Vollversion des Spiels, den Season Pass, alle digitalen Bonusinhalte und den Vorbesteller-Bonus der Super Deluxe Edition, plus:

Diamond Loot Chest-Replik: Mit ihrem einfahrbaren Deckel ist diese Kiste perfekt, um Ihre Schätze der echten Welt zu verwahren;

