Borderlands 3 ist auch auf der diesjährige E3 2019 in Los Angeles allgegenwärtig und hat bei Microsoft jetzt einen frischen Trailer erhalten. Gearbox hatte aber noch eine weitere Überraschung in Form eines DLCs parat, um den sich zuvor schon Gerüchte rankten.

Im Rahmen des Xbox Showcase anlässlich der E3 2019 zeigte Gearbox Software bei Microsoft den neuesten Trailer zum bereits für September bestätigten Borderlands 3. Der neue Teil der Reihe erscheint nach jahrelangem Warten am 13.09.2019 für PC, Xbox One und PS4.

Borderlands 3 - E3 2019 We Are Mayhem Trailer Im Rahmen des Xbox Showcase wurde der offizielle E3-Trailer zum kommenden Borderlands 3 präsentiert.

Damit aber nicht genug, denn rund um Borderlands gab es noch weitere Neuigkeiten. Nicht nur ist die Borderlands: The Handsome Collection ab sofort auf Xbox One auch im Rahmen des Xbox Game Pass zu haben, auch wurde ein neuer DLC-Inhalt zum Vorgänger Borderlands 2 bestätigt, um den sich im Vorfeld der Branchenmesse bereits Gerüchte rankten.

"Commander Lilith& the Fight for Sanctuary" ist der Name des guten Stücks, welches ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich ist. Der DLC schließt dabei thematisch unmittelbar an die Ereignisse in Borderlands 2, welches 2012 erschien, und soll gleichzeitig die Story-Lücke zum im Herbst folgenden Borderlands 3 schließen. Mit Maya, Salvador, Axton, Zer0, Gaige oder Krieg bekommt ihr es dabei mit neuen Bossgegnern in neuen Gebieten zu tun. Dabei dürft ihr natürlich auch neuen Loot abgreifen.

Besser noch: Dieser DLC ist zunächst für alle Inhaber von Borderlands 2 oder der Borderlands: The Handsome Collection gänzlich kostenfrei zu haben. Eine entsprechende Aktion läuft nun einen Monat bis zum 08. Juli, anschließend werden 14,99 Dollar fällig.