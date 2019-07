Mitte September erscheint das neue Borderlands 3 und erst am gestrigen Dienstag wurde wieder ein sehenswerter neuer Trailer veröffentlicht. Im Vorfeld machte das Gerücht die Runde, dass es auch eine Ankündigung zum Thema Cross-Play geben könnte. Diesbezüglich gibt es nun eine Stellungnahme von Randy Pitchford von Gearbox.

Bevor am gestrigen Dienstag ein neuer Trailer zu Borderlands 3 veröffentlicht worden war, vermuteten etliche Fans im Netz, dass Gearbox Software auch eine Ankündigung zum Thema Cross-Play vornehmen wird. Entsprechende Spekulationen haben sich nicht bestätigt, jedoch Randy Pitchford von Gearbox Software auf den Plan gerufen.

Der President des Entwicklerstudios hatte zuvor im April bereits betont, dass man "sehr starkes Interesse an Cross-Platform-Play" habe. Doch gibt es ein solches Feature, das Spieler auf PC, PS4 und Xbox One gemeinsam miteinander zocken ließe, direkt zum Launch?

Some folks may be speculating that this thing tomorrow may be about cross play. Tomorrow’s thing is awesome, but *not* about cross-play. But, Good News: We are committed to supporting cross-play for Borderlands 3 with our partners as soon as practicable after launch. #talklater https://t.co/XtUzrBpySP