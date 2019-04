Gearbox hat zuletzt Borderlands 3 endgültig vorgestellt und mit einem Release-Termin versehen. Etliche Infos stehen aber bis dahin noch aus, unter anderem auch rund um das Thema Cross-Play. Vorab gibt es jetzt aber eine durchaus interessante Aussage diesbezüglich.

Borderlands 3 erscheint bekanntermaßen am 13. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Während Gearbox Software den Termin und die Plattformen bereits bestätigt hat, ist bis dato unklar, ob Gamer auf diesen Plattformen jeweils auch gegeneinander zocken können - sprich: ob Cross-Play unterstützt wird. Dazu gibt es nun jedoch durchaus interessante erste Aussagen.

Da der neueste Teil der Reihe auf den Koop-Modus ausgelegt ist, wäre ein Cross-Play-Feature natürlich wünschenswert, damit Freunde auf unterschiedlichen Plattformen miteinander zocken können. Allein die technische Umsetzung ist nicht ganz so einfach, auch weil sich Sony weiterhin noch nicht gänzlich diesbezüglich geöffnet hat. Dennoch wird das Feature auch bei Borderlands 3 zumindest ein Thema werden.

Auf der Produktseite im Microsoft Store wurde Cross-Play jedenfalls als zumindest kurzzeitig Feature angeführt, ehe dieses wieder aus dem Netz verbannt wurde. Gearbox-CEO Randy Pitchford führte wenig später bei Twitter aus, dass er selbst und das Team große Interesse an Cross-Plattform-Play hätten.

Jetzt hat sich zudem auch Publisher 2K Games gegenüber den Kollegen von GameSpot geäußert und bestätigt: "Cross-Play ist etwas, das wir uns sehr genau ansehen, aber wir können gegenwärtig noch nichts bestätigen oder ankündigen." Prinzipiell sieht es für das Feature damit aber wohl recht gut aus.

Handfestes erstes Gameplay aus Borderlands 3 soll am 01. Mai gezeigt werden. Der Release erfolgt - wie erwähnt - am 13. September 2019, wobei der Titel auf dem PC zunächst exklusiv via Epic Games Store erhältlich sein wird. Die Exklusivitätsvereinbarung mit dem Store läuft demnach bis April 2020; anschließend kann der Titel auch auf weiteren Distributionsplattformen erscheinen.