Ja wann kommt es denn nun, Borderlands 3? Dass an einem neuen Teil der Reihe gearbeitet hat, ist trotz fehlender offizieller Ankündigung ein offenes Geheimnis. Jetzt gibt es neue Gerüchte um den näher rückenden Release.

Gearbox Software hat Borderlands 3 immer noch nicht offiziell angekündigt, obwohl sich schon seit langer Zeit hartnäckig Gerüchte um den Titel ranken und sogar erste vermeintliche Assets gezeigt wurden. Dennoch spricht das Entwicklerstudio weiter noch nicht über den Titel, doch das könnte sich nun ändern.

Während sich Fans fragen, wann das Spiel denn nun angekündigt wird und wann es denn dann auch erscheint, gibt es nun neue Spekulationen, die auf eine baldige Kommunikation rund um den Titel hoffen lassen. Diese haben ihren Ursprung im YouTube-Channel The Tripe S League.

In einem Video wird dort nun berichtet, dass man unter Berufung auf gleich zwei anonyme Quellen erfahren habe, dass in Bezug auf Borderlands 3 mittlerweile sogar die Lokalisierungsarbeiten bereits begonnen haben. Kurzum: Der neue Teil der Erfolgsreihe wird also womöglich bereits in verschiedene Sprachen übersetzt und für den Release in unterschiedlichen Ländern vorbereitet.

Legt man den normalen Entwicklungswerdegang eines Videospiels zugrunde, dann kann die Veröffentlichung von Borderlands 3 nicht mehr zu weit entfernt sein, denn Lokalisierungsarbeiten erfolgen im Regelfall gegen Ende der Entwicklungszeit. Dem Vernehmen nach sollen diese sogar schon vor einigen Monaten begonnen haben, so dass Gearbox womöglich noch in diesem Jahr eine offizielle Ankündigung des Spiels tätigen könnte.

Ein vermeintlicher Release 2019 passt auch gut zur letzten Aussage von Take-Two CEO Strauss Zelnick, denn dieser hatte zuletzt von einem "hochgradig ersehnten Spiel" gesprochen, das in das Fiskaljahr 2020 des Unternehmens verschoben wurde. Dieses läuft vom 01. April 2019 bis zum 30. März 2020 und würde damit gut zu den Spekulationen um den Release-Zeitraum passen - vorausgesetzt es handelt sich beim erwähnten Titel dann auch wirklich um Borderlands 3, was aber wahrscheinlich ist.

Wir halten euch auf dem Laufenden, was Borderlands 3 betrifft. Solange keine offizielle Ankündigung erfolgt ist, solltet ihr die Meldung aber wirklich als Gerücht einstufen, denn verifizieren lassen sich die Quellen von The Tripe S League gegenwärtig leider nicht.