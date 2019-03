Gearbox deutet baldige Ankündigung an

Schon sehr lange gibt es Gerüchte um Borderlands 3 und jetzt könnte Gearbox Software endlich Nägel mit Köpfen machen. Der Entwickler deutet nun eine baldige Ankündigung an.

Gefühlt seit Jahren wird eifrig über das neue Borderlands 3 spekuliert und auch eine Ankündigung war schon mehrfach erwartet worden. Allein: Gearbox Software tat uns diesen Gefallen bislang nicht und so warten Fans weiter vergeblich auf den neuesten Teil der einstigen Erfolgsreihe. Jetzt gibt es aber womöglich wirklich Licht am Ende des Tunnels.

Gearbox selbst hat nun nämlich eine Ankündigung des neuesten Serienteils auf der PAX East 2019 in Boston in Aussicht gestellt. Auf Twitter veröffentlichte das Studio nun ein Bild einer Freeway-Ausfahrt mit den Angaben "March 28, Boston, MA". Weitere Randnotiz: Die Nummer der Ausfahrt ist die 3.

Was heißt das übersetzt? Auf der PAX East 2019 in Boston wird am 28. März endlich Borderlands 3 angekündigt. Das Unternehmen hält regelmäßig auf dem US-Event eine Präsentation ab und diese wird für dieses Jahr um 14:00 Uhr Ortszeit erwartet. Bei uns wird es folglich 20:00 Uhr abends sein.

Bereits zuvor waren für das Event "noch nie zuvor gesehene Neuvorstellungen, Exklusivtitel und Überraschungen" durch Gearbox angekündigt worden. Eine davon wird in Anbetracht des Designs des Freeway-Schilds und der sonstigen Hinweise nun Borderlands 3 sein.