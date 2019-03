Gearbox Software hat gestern Abend nach vielen Jahren des Wartens endlich Borderlands 3 offiziell bestätigt, blieb handfeste Details aber weitestgehend schuldig. Diese sollen am 03. April folgen - doch der Release-Termin könnte laut einer neuen Fan-Theorie womöglich schon früher verraten worden sein.

Wenn Gearbox am 03. April in der kommenden Woche Borderlands 3 endlich ausführlich vorstellt, erhoffen sich viele Anhänger des Erfolgs-Franchise auch die Bekanntgabe eines Release-Termins. Dabei könnte der Entwickler diesen womöglich schon verraten haben - nämlich im aktuellen Reveal-Trailer von gestern!

Davon geht nun zumindest eine Fan-Theorie aus, die via Reddit im Netz die Runde macht. In dem Videoclip von der PAX East 2019 in Boston sind bei 1:40 sowie 1:52 jeweils Hochäuser zu sehen, die gut sichtbar mit den Zahlen "01" und "10" in der gleichen weißen Schrift versehen sind - und das obwohl die beiden Gebäude augenscheinlich an komplett unterschiedlichen Orten stehen.

Was hat es also mit den Zahlen in gleicher Schrift auf sich? Die Fan-Theorie geht davon aus, dass damit der Release-Termin gemeint sein könnte. Sollte sich diese bestätigen, dann erscheint Borderlands 3 bereits am 01. Oktober aka 01.10.2019.

Das wiederum würde auch aus anderen Gründen gut passen: Im Oktober dieses Jahres feiert das originale Borderlands seinen zehnten Jahrestag - und welche bessere Möglichkeit gäbe es, das zu feiern, als mit dem neuen Borderlands 3?! Außerdem handelt es sich bei diesem Tag um einen Dienstag, und das ist neben dem Freitag einer von zwei Wochentagen, an dem für gewöhnlich Videospiele veröffentlicht werden. Die Theorie scheint also nur zu gut zu passen. Aber ob sie sich am Ende auch bestätigt? Womöglich wissen wir das schon am 03. April, wenn der Titel ausführlich vorgestellt wird.