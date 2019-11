Erster Story-DLC im Dezember + am Wochenende kostenlos

Seit September treibt der Loot-Shooter Borderlands 3 erfolgreich sein Unwesen. Jetzt steht endlich Nachschub an: Gearbox hat den ersten Story-DLC für Dezember angekündigt.

Wie schon die früheren Teile auch wird auch Borderlands 3 regelmäßig mit größeren Story-DLCs versorgt. Gearbox Software hat jetzt nun Nägel mit Köpfen gemacht, was das erste solche Paket betrifft. Dieses hört auf den Namen "Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot" und wurde nun detailliert vorgestellt.

Die neue DLC-Kampagne wird ab dem 19. Dezember 2019 für Borderlands 3 erhältlich sein - rund drei Monate nach dem Release des Hauptspiels. Wer den Season Pass oder die Super Deluxe Edition gekauft hat, erhält dieses Add-on ohne weitere Kosten.

Die Ankündigung des Zusatzinhalts erfolgte in der aktuellen Ausgabe der Borderlands-Show, in welcher das Team auch näher auf den noch für diese Woche geplanten Patch einging. Das Update wird eine neue Endgame-Herausforderung, den Mayhem Mode 4 und weitere Verbesserungen mit sich bringen.

Und was hat der DLC selbst zu bieten? Die Features gibt Gearbox selbst auf der offiziellen Webseite wie folgt an:

Zieh den ultimativen Casino-Raub durch: Moxxi stellt eine Crew zusammen, um eine heruntergekommene Casino-Raumstation zu plündern, und du hast dich als würdig erwiesen, Teil ihres bunt zusammengewürfelten "Expertenteams" zu werden. Bahne dir einen Weg durch die Hyperion-Sicherheitskräfte und durchgedrehten Casinobesucher, um einen Tresor voller Eridium, Bargeld und brandneuer legendärer Beute zu erreichen!

Der Handsome Jackpot: Dieses einst blühende Reiseziel ist voller einmaliger Zonen, die dem verschwenderischen Lebensstil und den schmutzigen Geschäften von Handsome Jack alle Ehre machen, ist aber seit seinem Tod komplett abgeriegelt.

Bist du bereit dafür? Um den Handsome Jackpot zu erreichen, musst du die Story von Borderlands 3 weit genug gespielt haben, um Zugang zur Sanctuary III zu haben. Gegner und Beute auf der Station sind an das Level deines Kammer-Jägers angepasst, um sicherzustellen, dass die Casino-Raubüberfall-Missionen und neuen Crew-Herausforderungen angemessen schwierig und lohnenswert sind.

Überwinde die Casino-Security: Stell dich der Vergangenheit Pandoras, indem du die Hyperion-Kräfte bekämpfst, die Handsome Jack überlebt haben – darunter noch nie dagewesene Feinde und übergroße Bosse.

Stell dich der Vergangenheit Pandoras, indem du die Hyperion-Kräfte bekämpfst, die Handsome Jack überlebt haben – darunter noch nie dagewesene Feinde und übergroße Bosse. Schnapp dir brandneue Beute! Mach dich davon mit legendären Waffen und Ausrüstung und erweitere deine Sammlung an Anpassungsobjekten mit Kammer-Jäger-Köpfen und -Skins, Waffen-Schmuckstücken, einem ECHO-Gerät-Skin und neuen Emotes.

Ihr seid bei Borderlands 3 noch nicht dabei, der DLC weckt jedoch euer Interesse? Dann könnt ihr euch passend zur Ankündigung selbst vom Loot-Shooter überzeugen. An diesem Wochenende startet nämlich bis zum 24. November auf den Plattformen PS4 und Xbox One ein kostenfreies Spiel-Wochenende, so dass ihr euch den Titel vorübergehend ohne finanzielles Risiko auf den Heimkonsolen anschauen könnt.