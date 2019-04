Auf geht's in die nächste Runde: Borderlands 3 erscheint für den PC exklusiv im Epic Games Store und das sorgt nun wieder für Spielerkritik in Form von Review-Bombing bei Steam. Das ruft den Gearbox-CEO mit einer klaren Botschaft auf den Plan.

Als Metro Exodus sich kurz vor dem Release von Steam verabschiedete, um exklusiv via Epic Games Store veröffentlicht zu werden, machten zahlreiche Spieler ihrem Unmut in Form schlechter Reviews der früheren Serienableger auf Steam Luft. Das wiederum sorgte für Kritik, dass derartiges Review-Bombing überhaupt möglich ist und Rezensionen damit eigentlich nichts mehr mit den Spielen an sich zu tun hätten, sondern für ein anderweitige Statements missbraucht werden.

Die Borderlands-Reihe ereilt im Exklusivitäts-Streit im PC-Sektor nun ein vergleichbares Schicksal. Mit der offiziellen Vorstellung wurde bestätigt, dass der neueste Teil Borderlands 3 für den PC exklusiv via Epic Games Store zu haben sein wird. Es hagelte Massen an negativen Reviews zu den früheren Teilen von den Spielern.

Das wiederum ruft jetzt Gearbox-CEO Randy Pitchford auf den Plan, der für die Entscheidung pro Epic Games Store eigentlich gar nichts kann. Vielmehr habe sich Publisher 2K Games für einen zeitexklusiven Release auf dieser Plattform entschieden. Dennoch macht nun auch Pitchford seinem Unmut über das Review-Bombing Luft und sieht den Publisher in seiner Entscheidung gegen Steam bestätigt:

Ironically, that this misuse is possible and that Steam has no interest in correcting this misuse makes me kind of happy about 2k’s decision and makes me want to reconsider Gearbox Publishing’s current posture on the platform.