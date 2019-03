Gearbox hat einen völlig neuen Trailer zu Borderlands gezeigt. Noch ist es nicht offiziell, aber es könnte Borderlands 3 sein!

Gearbox hat soeben einen Trailer veröffentlicht, in dem ganz eindeutig ein neues Borderlands-Spiel gezeigt wird. Zwar wird es noch nicht offiziell als Borderlands 3 bezeichnet, allerdings spricht einiges dafür, dass es sich um die lange im Gespräch befindliche Fortsetzung handelt.

Wir sehen einige bekannte, aber auch neue Gesichter, die sich nach und nach als Details einer Gasmaske, wie Psychos aus den bisherigen Teilen sie tragen, entpuppen. Neben dem fehlenden Namen lässt der Trailer also auch handfeste Details zur Handlung und zum Gameplay missen. Das geheimnisvolle Video endet mit den Worten "Mayhem is coming", zu Deutsch: Chaos ist unterwegs. Was das alles zu bedeuten hat, werden wir hoffentlich bald genau erfahren. Hier könnt ihr euch das Video direkt selbst ansehen:





Wir haben den neuen Borderlands-Trailer einmal genau unter die Lupe genommen und verraten euch alle Details und Geheimnisse die wir gefunden haben.