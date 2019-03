Was lange währt, wird endlich gut: Gearbox Software hat heute Abend auf der PAX East 2019 in Boston wie erhofft Borderlands 3 angekündigt!

Schon länger war klar, dass Gearbox an einem neuen Borderlands werkelt, nur ankündigen wollte das Studio den Titel nicht so recht. Und so begann für Fans des Erfolgs-Franchise das lange Warten - bis heute. Wie im Vorfeld des Events erhofft und von Gearbox angedeutet, hat man nun Borderlands 3 hochoffiziell angekündigt.

Während des Panels zeigte man erste Szenen aus dem neuen Spiel, hielt sich im Übrigen aber noch weitestgehend bedeckt. Grund: Viele weitere Details zum neuen Titel möchte man erst in der kommenden Woche am 03. April 2019 bekannt geben.

Der Trailer lässt jedoch erste Details durchblicken: So dürft ihr in allerhand unterschiedlicher Umgebungen losballern und werdet zuvor aus insgesamt vier verschiedenen Heldenklassen auswählen können. Letzteres war bereits im gestrigen Teaser-Clip "Mask of Mayhem" ersichtlich.

Jetzt heißt es also nur noch wenige Tage warten, bis wir wirklich handfeste Infos zum Spiel an die Hand bekommen. Darauf mussten Fans lange warten, schließlich wurde der letzte durchnummerierte Teil tatsächlich schon 2012 veröffentlicht. Den ersten richtig deutlichen Hinweis, dass Borderlands 3 in Arbeit ist, gab es indes bereits im Jahr 2017. Damals sagte Studioleiter Randy Pitchford, dass rund 90 Prozent der Belegschaft am Titel arbeiten würden. Dementsprechend war schon deutlich früher auf eine Ankündigung gehofft worden, die nun erst jetzt folgte.

Take-Two ließ in Geschäftsberichten durchblicken, dass der neue Teil im Fiskaljahr 2020 veröffentlicht werden soll; dieses läuft bis zum 31. März 2020. Hoffentlich gibt es dann am 03. April auch die genauen Plattformen sowie einen Release-Termin - und dieser könnte daher sogar noch in den Herbst dieses Jahres pünktlich zum Weihnachtsgeschäft fallen.