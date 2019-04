Borderlands 3 ist mittlerweile offiziell und im Laufe des Tages wird es heute weitere Details geben. Vorab wurden nun offenbar Packshot sowie Collector's Edition geleakt.

Nach der Vorstellung auf einem Panel im Rahmen der PAX East 2019 in Boston am vergangenen Freitag, hat Gearbox Software heute viele weitere Details zu Borderlands 3 eingeplant. Im weiteren Verlauf des heutigen 03. April wird man den Release-Termin sowie etliche weitere Infos zum Spiel preisgeben, doch einige davon sind nun offenbar (erneut) vorab ins Netz gelangt.

Via Twitter sind beim bekannten Leaker Wario64 nun Bilder der Verpackung aufgetaucht. Dabei wird auch bestätigt, dass es neben der Standard Edition auch eine Deluxe Edition sowie eine Super Deluxe Edition geben wird. Sammler kommen insoweit also voll und ganz auf ihre Kosten.

Borderlands 3 box art + Deluxe Edition + Super Deluxe Edition + Diamond Loot Chest Collector's Edition pic.twitter.com/sCOKV5dDGc — Wario64 (@Wario64) 3. April 2019

Im Rahmen einer Sammler-Edition wird es etliche zusätzliche Charakterfiguren, Schlüsselanhänger, Litographien, eine Stoffkarte der Galaxie und auch In-Game-Inhalte - unter anderem auch in Form des zuvor bereits geleakten Vorbesteller-Bonus "Gold Weapon Skins Pack" - geben. Da der Vorbesteller-Bonus hier wiederholt auftritt, dürfte folglich auch am Leak des Release-Termins etwas dran sein und Borderlands 3 tatsächlich am 13. September 2019 erscheinen.

Zu guter letzt wird im Zuge dessen auch ein Season Pass bereits bestätigt, denn dieser ist laut dem obigen Bild ebenfalls enthalten. Wenig überraschend sind also auch für Borderlands 3 wieder allerhand Zusatzinhalte eingeplant; zum Umfang des Season Pass äußert sich der Entwickler womöglich im weiteren Tagesverlauf bei der offiziellen Vorstellung.