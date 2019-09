Gearbox Software hat auf der PAX West nicht nur das neue Homeworld 3 angekündigt, sondern hatte zudem auch positive Neuigkeiten für Virtual-Reality-Fans auf dem PC parat. Borderlands 2 VR wird für die Plattform umgesetzt!

Kurz vor Weihnachten 2018 hat Gearbox Software im vergangenen Jahr die Virtual-Reality-Variante Borderlands 2 VR für die PlayStation 4 und PSVR veröffentlicht. PC-Anhänger gingen indes noch leer aus, doch das ändert sich nun in diesem Jahr.

Auf der PAX West zeigte Gearbox nun nämlich einen neuen Trailer, in dem man Borderlands 2 VR nun auch für PC ankündigt. Der Release sei demnach für Herbst 2019 geplant, eine konkretere Angabe machte man in diesem Kontext aber zunächst noch nicht. Im Ankündigungs-Trailer, den ihr euch weiter unten ansehen könnt, sind unter anderem einige Gebiete, Charaktere und Waffen aus dem einstigen Originalspiel zu sehen, die in der VR-Variante logischerweise ein Comeback geben.

Wie auch schon in der vorherigen PSVR-Version werden PC-Spieler in dieser Umsetzung die Zeit verlangsamen können, um sich einen Plan in den herausfordernden Kämpfen zurecht legen zu können. Ansonsten sollen VR-Controller vollständig unterstützt werden und auch der Inventar-Bildschirm wurde komplett an die virtuelle Realität angepasst. Zu guter letzt gibt es auch exklusive neue Skills und Upgrades für den Charakter.

Der PC-Release von Borderlands 2 VR darf gewissermaßen auch als weitere Promo für das nahende Borderlands 3 verstanden werden. Der neueste Teil der Loot-Shooter-Reihe erscheint am 13. September 2019 für PC, PS4 und Xbox One.