Bandai Namco hat mit Blue Protocol ein neues Online-Rollenspiel offiziell vorgestellt. Noch ist allerdings nicht klar, ob und wann es dieser Titel auch in den Westen schaffen wird.

Publisher Bandai Namco hat in einer Pressemeldung das neue Online-RPG Blue Protocol vorgestellt. Dabei ist das Spiel bislang nur für Japan und ausschließlich für den PC bestätigt; ob und wann auch Konsolen sowie der Westen bedient werden, ist noch nicht ganz klar.

Für die Entwicklung zeichnet Project Sky Blue verantwortlich. Dabei handelt es sich um ein neues Team, das aus früheren Mitgliedern von Bandai Namco Online und den Bando Namcai Studios formiert wurde. Technisch kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz und das grafische Ergebnis erinnert stilistisch durchaus an The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wie ihr beispielsweise dem ersten Screenshot weiter oben entnehmen könnt.

Ansonsten ist anhand einer kurzen Beschreibung nur wenig zur Story bekannt. Die Welt ist im Titel am Rande der Zerstörung und es sei an der Zeit, sich zu vereinen. Zusammen mit Freunden und Fremden müsst ihr es mit den Widersachern aufnehmen und dabei unter anderem durch Raum und Zeit reisen, um die Zukunft zu verändern.

Das lässt natürlich noch viel Interpretationsspielraum zu und auch zu den sonstigen Features ist im Übrigen zunächst noch wenig bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!