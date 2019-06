Bloodstained: Ritual of the Night

Die Switch-Version von Bloodstained: Ritual of the Night hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Zusammen mit der Spielergemeinde möchten die Entwickler diese allerdings schnell beheben.

Die Spielergemeinde vom kürzlich veröffentlichten Bloodstained: Ritual of the Night hat Kritik an der Switch-Version geäußert. Die Fassung für die Hybrid-Konsole von Nintendo entstand in Zusammenarbeit mit Portierungsfirmen. Via Facebook haben die Entwickler jetzt verkündet, dass Sie mit ihren Partnern bereits an Lösungen arbeiten und versprechen kurzfristige Besserung. Das Team verspricht folgende Optimierungen, die derzeit im Fokus stehen:

HD Rumble Fix

Crash-Stabilität

Optimierung von Miriams Sprung

Optimierung der Animationen für ausgewählte Gegner

Verzögerung (Delay) wird optimiert

Verkürzung der Ladezeiten

Schließlich kamen von Spielern aus aller Welt auch Beschwerden hinsichtlich der Lokalisierung von Bloodstained: Ritual of the Night. Die Entwickler wünschen sich eure Rückmeldungen diesbezüglich und werden die betroffenen Sprachen erneut einer Qualitätskontrolle unterziehen. Für die Zukunft hat das Entwicklerteam noch weitere Verbesserungen der Switch-Version geplant und möchte die Spielerfahrung auf dieser Plattform perfektionieren. Das via Kickstarter finanzierte Metroidvania ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.