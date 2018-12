Bloodstained: Ritual of the Night

Der spirituelle Castlevania-Nachfolger Bloodstained: Ritual of the Night lässt weiter auf sich warten, doch eben jenes schon länger anhaltendes Warten wird auf zwei Plattformen nun gar nicht mehr erst belohnt.

Das Side-Scrolling-Actionspiel Bloodstained: Ritual of the Night soll Fans der klassischen Spielereihe Castlevania beglücken, schließlich stammt dieses vom ehemaligen Castlevania-Producer Koji Igarashi. Für zahlreiche Plattformen war der Titel einst angekündigt worden, verzögerte sich aber immer weiter. Einige Fans schauen nun sogar gänzlich in die Röhre.

Kurz nachdem bereits die Version für die PS Vita eingestampft worden war, wurden nun zwei weitere eigentlich eingeplante Plattformen für das in das Jahr 2019 verschobene Spiel komplett gestrichen. Igarashi gab die Neuigkeiten nun selbst über die Kickstarter-Seite bekannt, schließlich war der Titel ursprünglich auch via Crowdfunding finanziert worden.

"Bloodstained wird Mac und Linux nicht mehr länger unterstützen", heißt es seitens des Schöpfers des Titels. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, man habe diese jedoch treffen müssen, um den Herausforderungen unter anderem mit den geplanten Online-Features Herr zu werden. Unterstützer die Crowdfunding-Kampagne, die geplant hatten, den Titel auf diesen beiden Plattformen zu zocken, soll die Möglichkeit eingeräumt werden, auf eine andere Plattform umzuschwenken.

Bloodstained: Ritual of the Night war ursprünglich 2015 angekündigt und per Crowdfunding finanziert worden. Fast 65.000 Unterstützer gaben zur Entwicklung bei Kickstarter mehr als 5,5 Millionen Dollar hin. Das Spiel steht damit auf Rang 16 der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen aller Zeiten. Eigentlich war der Release im März 2017 anvisiert gewesen, mittlerweile wird es wohl mindestens zwei Jahre später soweit sein. Dann werden zumindest noch PS4, Xbox One und PC bedient. Ein konkretes Release-Datum steht jedoch weiter aus.