Bloodstained: Ritual of the Night

Nach über vier Jahren langer Entwicklungszeit gibt es nun endlich Licht am Ende des Tunnels, denn Bloodstained: Ritual of the Night hat jetzt ein finales Release-Datum erhalten.

In einer Pressemeldung machte Publisher 505 Games heute endlich Nägel mit Köpfen und hat den Veröffentlichungstermin von Bloodstained: Ritual of the Night bekannt gegeben. Mehrere Jahre nach der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter erscheint der spirituelle Igavania-Nachfolger nun im kommenden Monat Juni.

An welchem Tag ihr zugreifen dürft, hängt auch von eurer bevorzugten Plattform ab. Auf PC, PS4 und Xbox One wird was actiongeladene Sidescrolling-RPG im Gothic-Stil ab dem 18. Juni 2019 in digitaler Form erhältlich sein. Etwas länger fällt die Wartezeit auf der Switch von Nintendo aus, denn hier gibt es die Vollversion via eShop dann erst ab dem 25. Juni 2019 - und damit eine Woche später.

Wer zu einer klassischen Box-Version greifen will, der kann sich für PC, PS4 und Xbox One den 21. Juni 2019 rot im Kalender anstreichen. Die Retail-Variante der Switch-Fassung wird ab dem 27. Juni 2019 beim Händler eures Vertrauens zu finden sein.

Bloodstained: Ritual of the Night spielt im 18. Jahrhundert in England – eine widernatürliche Macht erschafft ein dämonenverseuchtes Schloss voller Kristallsplitter, die von enormen magischen Kräften durchdrungen sind. Ihr schlüpft in die Rolle von Miriam, eines Waisenmädchens, das vom dämonischen Fluch eines Alchemisten gezeichnet ist, der eure Haut langsam kristallisieren lässt. Um die Menschheit und sich selbst zu retten, muss Miriam sich durch das Schloss kämpfen und ein umfangreiches Arsenal an Waffen, Ausrüstung und Beute sammeln, herstellen und freischalten, um Gebel, den Schöpfer des Schlosses, und dessen unzähligen Schergen und Höllenbosse zu besiegen, die dort auf sie warten.

Passend zur Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer, den ihr euch anbei ansehen könnt.