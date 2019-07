Blood & Truth, das actiongeladene Spiel für PlayStation VR hat soeben eine kostenlose Demoversion spendiert bekommen.

Blood & Truth ist zwar schon seit dem 28. Mai erhältlich, doch jetzt hat Sony eine Demoversion zu dem actionreichen VR-Spiel angekündigt, die ab heute kostenlos im PlayStation Store heruntergeladen werden kann.

Die Demo präsentiert die erste Mission, die euch an die Steuerung mit den Move-Motion-Controllern oder alternativ mit dem PS4-Controller heranführt. Außerdem werden die Entwickler von Sony London Studio im Juli ein kostenloses Inhaltsupdate zu Blood & Truth veröffentlichen, das vor allem die Spieler zurücklocken soll, die das Ende bereits gesehen haben.

Worum geht es in Blood & Truth? Ihr schlüpft in die Rolle des Elitesoldaten Ryan Marks, der Londons mafiöse Unterwelt aufmischt, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen. Ein Auszug aus unserem Blood & Truth Test: "Blood & Truth ist ein hochwertig, mit großen Schauwerten produzierter VR-Shooter, der für etwa 5 Stunden gut unterhält. Jedoch sollte sich jeder Spieler im Vorfeld genau darüber im Klaren sein, was ihn erwartet: ein Lightgun-Shooter wie in den Spielhallen der 90er Jahre, dessen spielerischer Anspruch damit nur wenige Stufen über dem von Moorhuhn liegt."