"Weil wir uns dieses Jahr verstärkt auf die Entwicklung unserer aktuellen Spiele und zukünftiger Projekte konzentrieren möchten, werden wir auf der gamescom 2019 keinen Stand haben. Die gamescom ist eine wichtige Veranstaltung sowohl für die europäische als auch für die globale Gaming-Community und es wird uns dieses Jahr fehlen, die Spieler in Köln zu treffen. Ihr werdet trotzdem Blizzard Gear in der Shop-Area der gamescom 2019 kaufen können, und wir freuen uns darauf, in Zukunft wieder mit einem Stand auf der gamescom dabei zu sein", heißt es seitens Blizzard in einem Statement.

Wer hoffte, dass das Studio bis zum August in Sachen Diablo IV Nägel mit Köpfen machen und das Spiel dann vielleicht in spielbarer Form in Köln vorliegen könnte, sieht sich getäuscht. Zu den thematisierten aktuellen Spielen heißt es im Übrigen weiter nur: "Wir können es außerdem kaum erwarten, weitere Details zu den Projekten bekannt zu geben, an denen wir gerade arbeiten, wenn die Zeit dafür reif ist."