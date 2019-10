Die BlizzCon 2019 steht unmittelbar bevor und zuletzt nehmen die Gerüchte Fahrt auf, was Blizzard Entertainment in diesem Jahr wohl alles im Köcher haben mag. Da kommt der offizielle Zeitplan gerade recht, denn dieser legt bis zu sechs Neuankündigungen nahe.

Die BlizzCon 2019 wird am 01. November um 19:00 Uhr deutscher Zeit mit der Eröffnungszeremonie starten, von der die wichtigsten Neuankündigungen zu erwarten sind. Anschließend gibt es (auch am Folgetag) wie gewohnt diverse Panels, in denen näher auf einzelne Spiele und Ankündigungen eingegangen wird.

Der Zeitplan für diese Panels wurde nun veröffentlicht, allerdings überrascht Blizzard mit gleich sechs Veranstaltungen, die zeitlich zwar eingetaktet wurden, zu denen man sich gegenwärtig aber über ein plumpes "coming soon" hinaus gar nicht weiter äußern will. Gibt es also gleich sechs Neuankündigungen des Kult-Entwicklers?

Dass es tatsächlich so viele neue Spiele werden, ist eher unwahrscheinlich. Allerdings sind wohl vier wirklich relevante News wirklich denkbar, denn vier dieser Panels finden unmittelbar im Anschluss an die Eröffnungszeremonie auf der wichtigsten Bühne des Events, der Mythic Stage, statt. Auf diesen dürften die jeweils wichtigsten Ankündigungen abgehandelt werden. Andere Gerüchte besagte bereits zuvor, dass gleich zwei Diablo-Projekte vorgestellt werden sollen, darunter das lang ersehnte Diablo IV sowie ein Remaster von Fan-Darling Diablo II. Außerdem ist auch Overwatch 2 ein heißer Kandidat, ebenso wie die neue Abhandlung über die weitere Zukunft von MMORPG-Dauerbrenner World of WarCraft.

Die beiden weiteren der sechs Panels sind später im Event-Ablauf eingeplant. In einem Fall findet dieses direkt nach dem Panels "World of WarCraft Update", im anderen nach dem "Overwatch Update" statt. Es gibt also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Neuigkeiten zu den beiden bereits veröffentlichten Titeln handeln wird, die möglicherweise jedoch nicht groß genug sind, um bereits eine Ankündigung oder nähere Vorstellung im Rahmen der Eröffnungszeremonie zu rechtfertigen.