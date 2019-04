Die ersten Informationen zur diesjährigen BlizzCon sind bekannt. Einen typischen Goodie-Bag werden die Besucher dieses Jahr allerdings nicht erhalten.

Auch in diesem Jahr findet wieder die BlizzCon im Anaheim Convention Center statt. Das Team von Blizzard Entertainment hat bekanntgegeben, dass die ersten Tickets ab dem 4. Mai erhältlich sein werden. Am 8. Mai soll dann bereits eine zweite Welle an Tickets verfügbar sein.

Fans können sich erneut auf eSports-Turniere wie beispielsweise die Hearthstone Global Finals, den Overwatch World Cup oder die Global Finals der StarCraft 2 World Championship Series freuen. Eine Veränderung gibt es dieses Jahr in Bezug auf den Goodie-Bag, denn dieser fällt weg. Stattdessen dürfen sich Besucher der BlizzCon für eine Sammlerstatue von Allianz oder Horde entscheiden.

Der Preis für den klassischen BlizzCon Pass liegt bei 229 US-Dollar. Zusätzlich gibt es Varianten zu höheren Preisen, die verschiedene Vorteile mit sich bringen. Darunter beispielsweise eine Lounge, wo ihr euch mit Angestellten von Blizzard Entertainment unterhalten könnt. Außerdem gibt es einen speziellen Eintritt und einen besonderen Parkplatz.

Die BlizzCon 2019 findet am 1. und 2. November im Anaheim Convention Center statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung sollen in naher Zukunft bekanntgegeben werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.