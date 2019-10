Unlängst sorgte eine personelle Meldung durchaus für Aufsehen: Xbox-Vize Mike Ybarra hat Microsoft mit unbekannten Ziel verlassen. Jetzt wurde publik: Er schließt sich künftig Kult-Entwickler Blizzard Entertainment an.

Während alle Spieler ihre Augen schon gen BlizzCon richten, sorgt Blizzard Entertainment nun anderweitig und fernab der großen Spielemarken für Schlagzeilen. Mit Mike Ybarra hat man nun nämlich einen dicken personellen Fisch an Land ziehen können.

Ybarra hatte erst vor einigen Wochen sein Ausscheiden bei Microsoft bekannt gegeben, wo er über 20 Jahre lang tätig war, zuletzt als Xbox Vice President. Damals war sein Ziel noch nicht klar, doch jetzt ist es offiziell: Ybarra schließt sich Blizzard Entertainment als neuer Executive Vice President und General Manager an. Das bestätigte er selbst über den Kurznachrichtendienst Twitter.

I'm very happy to announce I'm joining @Blizzard_Ent as Exec. Vice President and GM starting 11/4 (will be at #blizzcon!). We will work with all our energy to serve gamers with incredible content and experiences. I can't wait to be part of this team. #lucky #humble #gamers #serve pic.twitter.com/kZ8dRuF3pe