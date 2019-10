Mit den Sanktionen gegen den Hearthstone-Spieler Blitzchung hat Blizzard ein Minenfeld betreten. Jetzt legt sogar ein bekannter Moderator seinen Job an den Nagel.

Aus Protest gegen die Entscheidung von Blizzard, den professionellen Hearthstone-Spieler Chung "Blitzchung" Ng Wai, zu bannen, Preisgelder zurückzuziehen und sich einem undemokratischen System zu unterwerfen, hat der Moderator Nathan "ThatsAdmirable" Zamora bekannt gegeben, dass erst einmal nicht weiter als Moderator für die kommenden Events fungieren möchte. Zamora zählt zu den Hauptmoderatoren der Hearthstone Grandmaster League. Darüber hinaus machte er deutlich, dass er auch an anderen Veranstaltungen, wie der kommenden BlizzCon oder der Masters Tour, nicht anwesend sein wird.

"Blitzchungs Handlungen, Honk Kong zu unterstützen, haben mich weit mehr angesprochen, als ich es mir hätte vorstellen können. Es verlangt Mut, sich für das, wofür man steht, zu erheben und dabei Opfer zu bringen. Seine Aktionen inspirieren mich und ich unterstütze ihn mit ganzem Herzen.", schrieb Zamora auf Twitter.

My statement regarding Blitzchung, Hearthstone Grandmasters, and Blizzard.



