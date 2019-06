Im Vorfeld der E3 hatte es bereits entsprechende Spekulationen aufgrund eines Leaks gegeben, nun ist es jedoch offiziell: Ninja Theory bringt als Nächstes Bleeding Edge auf den Markt!

Mittlerweile zu den Xbox Game Studios gehörend hat Ninja Theory zu Beginn einen Bühnenauftritt auf dem E3 Showcase von Microsoft hinter sich gebracht und dabei bestätigt, was die Spatzen bereits von den Dächern pfiffen: Bleeding Edge ist das nächste Spiel der Macher des Überraschungserfolges Hellblade: Senua's Sacrifice.

Bei Bleeding Edge handelt es sich um ein Nahkampf- respektive Prügelspiel, das sich auf den Multiplayer-Part fokussiert. Aus vier Charakteren bestehende Teams treten gegeneinander an, wobei die Protagonisten mitunter bizarr anmutend sind. Diese greifen auf stilvolle Waffen sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf zurück.

Eine technische Alpha-Version von Bleeding Edge soll bereits in diesem Monat starten. Der Startschuss soll am 27. Juni 2019 auf dem PC fallen. aut Ninja Theory befindet sich der Titel schon mehrere Jahre in Arbeit. Den neuen Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.