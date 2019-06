Eine etwas überraschende Neuankündigung im Rahmen des Xbox Showcase war sicherlich Blair Witch. Dabei handelt es sich um ein neues Horrorspiel, das sogar schon recht bald veröffentlicht wird.

Horror-Fans dürfen frohlocken, zumindest wenn sie auf der Xbox One oder dem PC zocken. Auf der E3 2019 in Los Angeles wurde bei Microsoft nun nämlich mit Blair Witch ein neuer Genre-Vertreter vorgestellt, der aus der First-Person-Perspektive gezockt wird. Auch der Release-Termin steht bereits fest und liegt erfreulich nahe in der Zukunft: der 30. August 2019.

Im Debüt-Trailer, den ihr euch in dieser Meldung ansehen könnt, könnt ihr euch erstes gespenstisches Gameplay zu Gemüte führen. Thematisch ist der titel offenbar in dem Wald angesiedelt, in dem sich auch der erste Film abspielt. Was als simples Abenteuer beginnt, entpuppt sich dabei schnell als absoluter Horrortrip, nachdem dämonische Kreaturen einen Mann und dessen Hund attackieren.

Ihr werdet die Rolle des früheren Polizisten Ellis übernehmen, der im Jahr 1996 bei der Suche nach einem in den Black Hills Forest in der Nöhe von Burkittsville, Maryland verschwundenen Jungen hilft. Was als gewöhnliche Ermittlung beginnt, entpuppt sich als endloser Albtraum.

Für die Entwicklung von Blair Witch zeichnet Bloober Team verantwortlich, das sich im Horror-Genre bereits mit Layers of Fear einen Namen machte.