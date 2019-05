Das Action-Adventure Biomutant ist noch nicht einmal erschienen, da gibt es nun erste Anzeichen dafür, dass nun noch eine weitere Spielversion auf dem Weg ist. Wir bringen euch hier über das neueste Gerüchte auf den Laufenden.

Das kommende Action-Adventure Biomutant aus dem Hause THQ Nordic ist bislang für PC, PS4 und Xbox One offiziell angekündigt, hat bis dato aber noch nicht einmal einen konkreten Release-Termin. Bislang heißt es lediglich, dass der Titel noch 2019 zu haben sein soll. Nun gibt es aber neue Anzeichen dafür, dass es noch eine weitere Umsetzung geben könnte.

Die kanadische Niederlassung des Händlers EB Games hat nun nämlich etwas überraschend auch eine Switch-Version von Biomutant in das Sortiment aufgenommen, die bisher noch nicht offiziell bestätigt ist. Wie auch die anderen Versionen wird Interessenten ein Preis von 59,99 Dollar abverlangt, im Vergleich zu den bestätigten Versionen gibt es aber noch einen Haken.

Schenkt man der Produktseite Glauben, dann könnte die Switch-Fassung später als die restlichen Umsetzungen erscheinen. EB Games gibt als Platzhalter den 30. März 2020 an, so dass ein Switch-Release im ersten Quartal des neuen Jahres denkbar wäre. In einem worst-case-Szenario könnte das bei einem möglichen simultanen Release aber auch eine Verschiebung der sonstigen Fassungen bedeuten.

Bislang solltet ihr die Meldung mangels offizieller Bestätigung aber strikt als Gerücht einstufen. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden und vermelden, sobald es eine offizielle Aussage von Publisher THQ Nordic gibt.