Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 gilt seit der offiziellen Vorstellung als einer der vielversprechendsten Titel der Spielebranche. Dementsprechend waren die Hoffnungen groß, dass es auf der E3 in Los Angeles endlich frische Infos geben könnte, doch solche kommen nun sogar schon vorher!

Um Beyond Good & Evil 2 wurde es zuletzt eher still, weshalb die Hoffnungen auf einen großen E3-Auftritt im Rahmen der Pressekonferenz von Ubisoft groß waren. Einen solchen wird es allerdings gar nicht erst geben, wie die Entwickler nun in einem neuen Blog-Eintrag auf der offiziellen Webseite bestätigen.

"Während wir uns darauf konzentrieren, wesentliche Meilensteine der Entwicklung zu nehmen, werden wir in diesem Jahr der E3 2019 nicht beiwohnen", so die Entwickler. Ganz große Neuigkeiten wie einen handfesten Release-Termin dürfte es damit bis auf Weiteres wohl vorerst noch nicht geben.

Allerdings heißt das nicht, dass ihr gänzlich auf neue Spieleindrücke verzichten müsse. Beyond Good & Evil 2 wird nämlich nun gar schon im Vorfeld der E3 einen weiteren Auftritt im Internet haben. Die Entwickler fühlen sich dem Space Monkey Program nämlich weiter verpflichtet und haben einen nächsten solchen Livestream vorbereitet. Dieser soll am 05. Juni 2019 um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf Twitch, YouTube and Facebook ausgestrahlt werden.

Neues Gameplay und weitere wichtige Infos wie den Release-Termin soll es geben, wenn die Zeit dafür reif sei, heißt es abschließend.