Epic Games hat vor allen Dingen durch das Anwerben zahlreicher Exklusivtitel Steam den Kampf auf dem PC angesagt, doch ein namhafter Entwickler bleibt dem langjährigen Platzhirschen treu!

Zuletzt machte vor allen Dingen der Epic Games Store auf sich aufmerksam, denn nach Tom Clancy's The Division 2 oder Metro Exodus konnte man erst in der vergangenen Woche wieder zahlreiche Exklusivspiele vorstellen, die auf dem PC ausschließlich über den Steam-Konkurrenten erhältlich sein werden. Von Valve bzw. Steam kennt man derartige Ankündigungen nicht - zumindest bislang. Jetzt springt nämlich ein großer Entwickler dem führenden Anbieter zur Seite.

So wird Bethesda auch in näherer sowie mittelfristiger Zukunft Steam treu bleiben und nicht zu Epic Games überlaufen. Via Twitter kündigte der Entwickler und Publisher nun an, dass man quasi alle wichtigen aktuellen und kommenden Titel für den PC via Steam sowie dem hauseigenen Bethesda Store veröffentlichen wird; vom Epic Games Store fällt diesbezüglich kein Wort.

We’re pleased to announce that RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, and DOOM Eternal will be released on Steam as well as https://t.co/p0BARqmTBp. We will also be bringing Fallout 76 to Steam later this year.