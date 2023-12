Nicht nur bei Activision Blizzard wird die Führungsposition durch Microsoft ausgetauscht, auch bei Bethesda gibt es zum Jahreswechsel ein Stühlerücken.

Bethesda gehört ja schon länger zu Microsoft, in diesem Jahr kam nun im Zuge eines Mega-Deals auch Activision Blizzard dazu. Jetzt wo alle größeren Akquisitionen für den Augenblick abgeschlossen sind, baut Microsoft sein Führungsteam auf allen Ebenen um.

Wir berichteten ja bereits, dass bei Activision Blizzard CEO Bobby Kotick zum Ende des Jahres 2023 seinen Hut nimmt und künftig durch Matt Booty ersetzt wird, der auch die Xbox Game Studios samt Bethesda und Activision Blizzard generell überwacht - doch das ist längst nicht der einzige Wechsel.

Ein weiteres Memo, das The Verge vorliegt, offenbart, dass sich auch bei Bethesda und den ZeniMax Studios etwas tut, denn auch diese erhalten eine neue Studioleitung. So kündigte Matt Booty nun an, dass Jill Braff im neuen Jahr als Head of Bethesda übernehmen wird.

In seinem Statement zur Ernennung führt Booty aus, dass Jill Braff in der Branche bereits reichlich Erfahrung gesammelt habe; schließlich habe sie zuvor schon etliche Rollen bei Nintendo, SEGA, Glu Mobile und Warner Bros. sowie im Entertainment-Bereich bei Home Shopping Network ausgefüllt. Bei Microsoft habe sie bereits die Integration von ZeniMax und Bethesda in leitender Funktion in die Xbox-Familie betreut. Aufgrund dieser Erfahrung habe sie die Teams und deren Teamleiter schon ausgiebig kennengelernt.

In Zukunft werde Braff nun für die Entwicklerteams bei ZeniMax und Bethesda vollumfänglich verantwortlich sein. Der langjährige Executive Producer und Director von Bethesda, Todd Howard, wird - ebenso wie andere leitende Angestellte wie Todd Vaughn, Matt Firor, Paul Jensen und Heather Cooper - direkt an Braff Bericht erstatten.