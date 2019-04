Mit der QuakeCon rückt ein alljährliches weiteres Groß-Event immer näher - und dieses Mal haben Bethesda und id Software hierfür das "Year of Doom" als Motto ausgerufen.

Auch in diesem Jahr steigt wieder die QuakeCon, das hauseigene Event von id Software in Zusammenarbeit mit Bethesda Softworks. Dort werden Jahr für Jahr neue Titel angekündigt und erste Szenen aus kommenden Neuheiten gezeigt. Im Fokus dieses Jahr wird die Shooter-Reihe DOOM stehen, denn die diesjährige Ausgabe steht - wie nun bekannt gegeben wurde - unter dem Motto "Year of Doom".

Bethesda und id Software feiern auf der QuakeCon das 25-jährige Jubiläum des bekannten Shooter-Franchise. Demnach wird es dort allerhand von DOOM inspirierte Aktivitäten, Events, Entwicklerpanels, Hands-on-Demos und natürlich auch ganz frische Informationen zum kommenden DOOM Eternal geben.

Darüber hinaus habe man auch "einige Überraschungen" parat, über die man gegenwärtig noch nicht sprechen könne, so die Organisatoren. Abgesehen von diesen Überraschungen dürfte für viele Spieler wohl der Auftritt von DOOM Eternal am interessantesten sein; der neue Shooter soll irgendwann im Laufe des Jahres 2019 erscheinen.

Benannte nach der Quake-Reihe, bekräftigten die Organisatoren des Events aber auch, dass auch Quake eine Rolle spielen wird. In Bezug auf diese Shooter-Franchise sind auf jeden Fall Turniere im Rahmen der LAN-Party eingeplant. Die QuakeCon 2019 steigt vom 25. bis zum 28. Juli 2019 im Gaylord Texan Resort in Dallas, Texas in den USA. Es handelt sich um ein kostenfreies, für die Öffentlichkeit zugängliches Event. Registrierungen sind ab 11. April auf dieser Webseite möglich.