Jahr für Jahr veranstalten Bethesda Softworks und id Software das Kult-Event QuakeCon. Stand früher die Shooter-Marke Quake im Fokus, dreht sich dort mittlerweile alles um kommende Bethesda- und id-Software-Titel. Jetzt schafft die QuakeCon erstmals auch den Sprung nach Europa.

Parallel zum Hauptevent, welches weiter in Dallas, Texas stattfindet, wird es 2019 erstmals auch die QuakeCon Europe geben. Diese Ausgabe steigt am 26. und 27. Juli 2019 in den Printworks London und ist ebenfalls kostenfrei - wie das traditionsreiche US-Gegenstück eben auch.

Was erwartet Besucher der QuakeCon Europe? Im "Year of DOOM" steht auch hier diese Shooter-Marke im Fokus und so könnt ihr auf dem zweitägigen Event erste Erfahrungen mit dem kommenden DOOM Eternal sammeln. Der Shooter ist damit dann auch erstmals außerhalb der Vereinigten Staaten spielbar.

Dazu gibt es allerhand weitere Bethesda-Titel zu sehen, namentlich Wolfenstein: Youngblood, RAGE 2, Quake Champions, Fallout 76 und The Elder Scrolls Online. Zudem wird man einen Retro-Bereich einrichten, in dem ihr die Anfänge des DOOM-Franchise nachverfolgen könnt.

Weitere Infos sowie den Ticket-Newsletter findet ihr auf der offiziellen Webseite unter www.quakecon.org/europe - denn auch wenn das Event kostenlos ist, so ist der Zutritt durch eine gewisse Anzahl an Tickets begrenzt.