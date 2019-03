Sony veranstaltet dieses Mal keine E3-Pressekonferenz, auch von EA gibt es auf dem Begleit-Event EA Play keine solche Veranstaltung, aber auf Bethesda ist Verlass!

Die E3 2019 in Los Angeles wird nicht ganz den epischen Umfang annehmen, wie in den Vorjahren. Schließlich haben mit Electronic Arts und Sony schon zwei Schwergewichte der Branche ihre sonst üblichen Pressekonferenz bereits abgeblasen. Neben Microsoft hat nun aber auch Bethesda sein Kommen zugesichert.

Das fünfte Jahr in Folge wird Bethesda Softworks demnach einen eigenen E3 Showcase abhalten. In diesem Jahr soll das Event am Sonntag, den 09. Juni 2019 über die Bühne gehen. Der Startschuss soll um 17:30 Uhr Ortszeit fallen; bei uns wird es daher bereits Montag, der 10. Juni 2019 um 02:30 Uhr sein. Übertragungen soll es via Twitch, YouTube, Twitter, Mixer und Facebook Live in das Netz geben.

Auch ein erstes Highlight für die E3-Show hat Bethesda direkt bestätigt: Shooter-Fans werden erste wirklich tiefgründige Einblicke in den bereits angekündigten neuen Serienableger DOOM Eternal präsentiert bekommen. Weitere Details rund um das Event soll es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben; bis zur E3 sind ja durchaus noch etliche Wochen Zeit.

DOOM Eternal war zuvor auf der E3 2018 vorgestellt und im Rahmen der QuakeCon 2018 mit ersten Details versehen worden. Die Entwicklung wird von id Software für PC, PS4 und Xbox One geleitet. Panic Button arbeitet zudem an einer Umsetzung für die Switch. Im Übrigen dürften Fans vor allen Dingen auf neue Eindrücke aus dem Sci-Fi-Rollenspiel Starfield sowie dem RPG-Epos The Elder Scrolls VI hoffen.