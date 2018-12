Der Indie-Titel Below befindet sich seit fünf Jahren in Entwicklung. Lange kam einfach nichts Neues, doch plötzlich ist ein Erscheinungstermin da – und der steht quasi vor der Tür.

Die Entwickler von Capybara Games haben nach fünf Jahren endlich einen Termin für Below bekanntgegeben. Das Indie-Team hatte zuvor Titel wie Super Time Force und Superbrothers: Sword and Sorcery EP veröffentlicht. Below ist ein Roguelike-Survivalspiel, dass exklusiv für Xbox One und PC erscheinen wird. Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits für den Sommer 2016 geplant, aber die Entwickler pausierten die Entwicklung für den Lizenztitel OK K.O.! Let’s Play Heroes von Cartoon Network.

Die Inspiration für den kommenden Titel stammt aus Dark Souls, The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie Hyper Light Drifter. Die Kämpfe stellen entsprechend eine Herausforderung dar und der Tod setzt euch in einigen Fällen an den Anfang des Spiels zurück. Die Survival-Mechaniken beinhalten Temperatur und Hunger. In der Welt müsst ihr auch Puzzles lösen und könnt euch Abkürzungen zunutze machen.

Und wann genau erscheint das Spiel? Ab dem 14. Dezember 2018 könnt ihr Below für PC und Xbox One kaufen und herunterladen. Ein Preis für den Indie-Titel wurde bisher aber nicht genannt.