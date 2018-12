Eigentlich sollte das erste Kapitel zu "Tides of War" ab dem heutigen Dienstag für Battlefield V zur Verfügung stehen, doch daraus wird nichts. DICE sieht sich zu einer Verschiebung des Updates gezwungen.

Update: Overture-Update nach Verschiebung nun erhältlich (05.12.2018 - 12:49 Uhr)

Die Wartezeit ist kurz ausgefallen! EA und DICE haben das Overture-Update zu Battlefield V nur einen Tag später am heutigen Mittwoch nachgeliefert. Die kompletten Patch-Notes könnt ihr hier im PDF-Format nachlesen.

Originalmeldung: Erstes großes Update verspätet sich (04.12.2018 - 12:30 Uhr)

Im Rahmen des Live-Service "Tides of War" möchten EA und DICE die Spieler von Battlefield V laufend mit neuen Inhalten versorgen. Das erste große Update sollte ab heute zur Verfügung stehen, doch im Rahmen eines Livestreams erklärten die Macher, dass "Overture" nicht wie geplant veröffentlicht werden kann. Nachdem zuvor erst das Hauptspiel um einen ganzen Monat verschoben wurde, ereilt die erste große Aktualisierung ein ähnliches Schicksal.

In einer Stellungnahme heißt es, dass man einige Probleme entdeckt habe, als man dem Spiel und auch den Servern mit dem Update einige Verbesserungen verpassen wollte. In diesem Wissen habe man sich dazu entschlossen, weitere Tests durchzuführen und die Veröffentlichung bis auf Weiteres zu verschieben. Das Update soll erst zum Download bereit stehen, wenn es auch grundsolide funktioniert.

Immerhin: Eine längere Verschiebung ist wohl nicht zu befürchten, denn DICE stellte eine zeitnahe Veröffentlichung in Aussicht. Einen neuen Release-Termin für das große Update "Overture" gibt es gegenwärtig dennoch nicht.

Der Patch wird unter anderem die neue Story "The Last Tiger" in die Singleplayer-Kampagne "War Stories" einbringen. Dabei folgt ihr der Geschichte einer Panzer-Crew. Alle weiteren Inhalte beziehen sich ausschließlich auf den Multiplayer-Part, darunter eine neue Map mit Fahrzeug-Fokus namens "Panzerstorm", ein Trainingsplatz, neue Waffen und mehr. Einen Trailer zum Update könnt ihr euch im Folgenden anschauen: