EA und DICE versorgen den Shooter Battlefield V weiter mit frischen Inhalten und haben jetzt ein umfangreiches neues Update veröffentlicht. Hier erfahrt ihr, was euch in diesem konkret erwartet.

Spieler von Battlefield V dürfen sich mal wieder über frische Inhalte freuen, denn Entwickler DICE hat jetzt das Update auf Version 4.4 veröffentlicht. Der neue Patch bringt euch unter anderem zwei neue Karten ein, darüber hinaus aber auch noch weiteren neuen Content.

Bei den beiden neuen Maps handelt es sich um Lofoten Islands und Provence; beide wurden zuvor bereits auf Messen und Veranstaltungen präsentiert, finden nun aber endgültig auch den Weg in die Live-Version des Shooters. Allerdings sind beide Maps nur in in den Modi Squad Conquest und Team Deathmatch spielbar, Varianten für die größeren Modi wie Conquest gibt es nicht.

Mit der Panzerbusche 39 und Breda M1935PG gibt es außerdem auch zwei neue Waffen, die ihr über die Herausforderungen im Rahmen von "Tides of War" freischalten könnt. Gleichzeitig wurde auch die versprochene Erhöhung des Maximalrangs von 50 auf 500 integriert.

Im Übrigen warten auch allerhand weitere Bugfixes und Performance-Verbesserungen. Wer noch tiefer in das Patch-Log eintauchen möchte, kann das hier auf der offiziellen Webseite tun.