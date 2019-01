So leicht lässt sich mit den Grafikeinstellungen cheaten

Wer in Battlefield V ein bisschen an der Grafik schraubt, kann sich ganz einfach einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschaffen.

Auf dem PC können sich Battlefield-V-Spieler ganz einfach einen krassen Vorteil gegenüber ihren Mitspielern verschaffen, wenn sie die Möglichkeiten der Grafikeinstellungen ausschöpfen. Dafür muss die Qualität in den Treiber-Optionen einfach auf das Minimum herabgesetzt werden. Der Nutzen liegt darin, dass viele Elemente wie Pflenzen nicht angezeigt werden, was in vielen Maps dafür sorgt, dass sich Gegner sehr viel früher erkennen lassen - besonders auf Arras sind Mitspieler daher sehr benachteiligt. Büsche oder Gras bieten keinerlei Sichtschutz mehr.

Empfehlenswert ist es allerdings nicht, sich auf diesen Trick zu stürzen. DICE weiß bereits über das Problem Bescheid und geht gegen Spieler vor, die diesen "Cheat" ausnutzen. Bans können die Folge sein. In einem Video ist eindrucksvoll zu sehen, wie sich die Sicht durch die niedrigen Grafikeinstellungen enorm verbessert. Doch die Anti-Cheat-Software von Battlefield V kann diese Maßnahmen offenbar identifizieren.

Hand aufs Herz: Würdet ihr euch solch einen Vorteil verschaffen, wenn DICE ihn nicht ahnden würde?