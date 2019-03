So groß ist die Battle-Royale-Karte wirklich!

In der kommenden Woche wird der Battle-Royale-Modus Firestorm in Battlefield V per Update nachgeliefert. Jetzt haben EA und DICE vorab die Map genauer vorgestellt.

Kurz vor dem Release des Firestorm-Modus in Battlefield V haben die Entwickler jetzt die Karte des Battle-Royale-Modus im First-Person-Shooter genauer vorgestellt. Während via Twitter ein 3D-Bild aus der Vogelperspektive veröffentlicht wurde, welches ihr eingangs dieser Meldung begutachten könnt, sollen zwei andere Übersichtn die Größe der Karte verdeutlichen.

Die Firestorm-Karte namens Halvoy soll demnach satte zehn Mal größer ausfallen, als die bislang größte Karte im Spiel namens Hamada. In den angesprochenen weiteren Bildern ist das dadurch ersichtlich, wenn man die Übersicht von Hamada in Halvoy einarbeitet.

Losgelöst von der groben Übersicht ist über die Battle-Royale-Map aber noch nicht zuviel bekannt. Die Größe lässt Fahrzeuge im Spiel aber schonmal wichtig erscheinen; davon wird es 17 verschiedene geben. Die wichtigsten Örtlichkeiten auf der neuen Karte sollen pünktlich zum Start nochmal im Einzelnen vorgestellt werden. Den unlängst veröffentlichten ersten Trailer zum Firestorm-Modus könnt ihr euch anbei noch einmal ansehen.