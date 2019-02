Battlefield V wurde nicht wie geplant im Oktober veröffentlicht, sondern wurde auf November letzten Jahres verschoben. Das hatte laut EA auch Auswirkungen, denn der neue Shooter blieb spürbar hinter den Erwartungen zurück.

Electronic Arts hat seine aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt und diese sind schlechter ausgefallen als erwartet. Grund dafür sei laut dem Publisher auch die Tatsache, dass man Battlefield V erst einen Monat später als zunächst geplant veröffentlichen konnte. Der Shooter wurde von Oktober auf November 2018 verschoben.

Insgesamt blieb der neue Serienableger hinter den Erwartungen zurück, wie COO und CFO Blake Jorgensen gegenüber Investoren einräumt. Demnach habe sich Battlefield V im Geschäftsquartal 7,3 Millionen Mal verkauft, womit man die Prognosen und Erwartungen innerhalb von EA um rund eine Million Exemplare verpasst hat.

Warum waren die Verkaufszahlen schlechter? EA führt das auch auf die Tatsache zurück, dass man sich mehr auf Singleplayer- als auf Multiplayer-Inhalte fokussiert hat. Gleichzeitig habe das Spiel nicht zur erhofften Anzahl an Neuabschlüssen von Origin Access Premier geführt. Immer noch würden viele Serien-Fans zudem die vorherigen Teile Battlefield 1 und Battlefield 4 ausgiebig zocken. Battlefield 1 habe beispielsweise immer noch vier Millionen aktive Nutzer im Monat, Battlefield 4 bringe es auf zwei Millionen Spieler in einem Monat.

Dennoch schreibt man Battlefield V noch nicht ab, denn der Shooter sei von Anfang an auf den Betrieb als Live-Service ausgelegt gewesen. Laut Jorgensen habe man es aber definitiv verpasst, Momentum in Bezug auf den aktuell so populären Battle-Royale-Modus aufzunehmen.