Am gestrigen Tag kam das erste Server-Update für Battlefield V. Das sorgte für einige sinnvolle Verbesserungen in den Online-Modi des Weltkriegsshooters.

Gestern spielten Electronic Arts und Entwickler DICE ein Server-Update für Battlefield V auf. Das nahm einige sinnvolle Verbesserungen vor, unter anderem an der Zusammenstellung der Teams und der allgemeinen Stabilität der Server. Eine weitere Aktualisierung soll parallel zur ersten Erweiterung Tides of War am 4. Dezember live gehen.

Das sind die aktuellen Verbesserungen im Detail:

Es wurde ein Fehler behoben, der dafür sorgte, dass Waffen gesperrt blieben, obwohl man den erforderlichen Rang für die Freischaltung erreicht hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, der eine Verbindungstrennung beim Zugang zu einem Server verursachen konnte.

Tägliche Herausforderungen können nun an einem Tag ein zweites Mal abgeschlossen werden.

Verbesserungen der Teambalance zu Beginn einer Runde. Es sollte nun keine großen Unterschiede bei der Spielerzahl mehr geben.

Verschiedene Verbesserungen an den Servern

